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    Сан-Хосе Эрткуэйкс — Сиэтл Саундерс: смотреть онлайн трансляцию 30.09.2021

    Сан-Хосе Эрткуэйкс — Сиэтл Саундерс: онлайн-трансляция матча начнется в 05:30

    Футбол MLS
    В 05:30 начнётся прямая трансляция матча «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Сиэтл Саундерс» в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Сиэтл Саундерс» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Сиэтл Саундерс».

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