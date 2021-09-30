Романцев: Я бы больше не звал Дзюбу в сборную

Бывший главный тренер «Спартака»высказался по поводу отказа нападающего «Зенита»играть за сборную России в ближайших матчах.

Дзюба, как известно, объяснил свой отказ плохой формой.

«Меня в этой истории больше всего удивило то, что, оказывается, теперь футболисты сами определяют свою готовность выступать за сборную.

Еще больше удивляет то, что от вызова отказался Дзюба, который всегда рвался играть в ней.

Насколько знаю, Карпин не из злопамятных людей. Но я после отказа игрока больше бы его в сборную не позвал.

Тем более что сейчас команда создается не только в игровом плане, а еще и как коллектив, который должен поддерживать идеи тренера. И в этом процессе подобные моменты не помогают делу. Но это только мое мнение», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, в окончательную заявку сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022 попали полузащитник «Химок» Денис Глушаков и нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.