Романцев: Я бы больше не звал Дзюбу в сборную

Дзюба, как известно, объяснил свой отказ плохой формой.
«Меня в этой истории больше всего удивило то, что, оказывается, теперь футболисты сами определяют свою готовность выступать за сборную.
Еще больше удивляет то, что от вызова отказался Дзюба, который всегда рвался играть в ней.
Насколько знаю, Карпин не из злопамятных людей. Но я после отказа игрока больше бы его в сборную не позвал.
Тем более что сейчас команда создается не только в игровом плане, а еще и как коллектив, который должен поддерживать идеи тренера. И в этом процессе подобные моменты не помогают делу. Но это только мое мнение», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».
Напомним, в окончательную заявку сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022 попали полузащитник «Химок» Денис Глушаков и нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.