ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиПобеда ПСЖ в Лиге чемпионов зависит от решения вопроса Месси
  • 13:39
    • Педри и Гави вошли в состав сборной Испании на матчи финальной стадии Лиги наций
  • 11:31
    • Дзюба и Глушаков претендуют на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре
  • 10:47
    • РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера в сентябре
  • 10:28
    • Лидер «Фиорентины» отказывается продлевать контракт
  • 21:39
    • «Зенит» в большинстве разгромил «Мальмё» в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Романцев: Я бы больше не звал Дзюбу в сборную

    Футбол Сборная России Футбол России ЧМ-2022 Зенит Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался по поводу отказа нападающего «Зенита» Артема Дзюбы играть за сборную России в ближайших матчах.

    Олег Романцев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Романцев

    Дзюба, как известно, объяснил свой отказ плохой формой.

    «Меня в этой истории больше всего удивило то, что, оказывается, теперь футболисты сами определяют свою готовность выступать за сборную.

    Еще больше удивляет то, что от вызова отказался Дзюба, который всегда рвался играть в ней.

    Насколько знаю, Карпин не из злопамятных людей. Но я после отказа игрока больше бы его в сборную не позвал.

    Тем более что сейчас команда создается не только в игровом плане, а еще и как коллектив, который должен поддерживать идеи тренера. И в этом процессе подобные моменты не помогают делу. Но это только мое мнение», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

    Напомним, в окончательную заявку сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022 попали полузащитник «Химок» Денис Глушаков и нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поможет ли «Наполи» опыт Спаллетти в матче со «Спартаком»?
  • «Наполи» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Сможет ли «Локомотив» забить в Риме?
  • «Лацио» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Сможет ли «Заря» забить в матче с «Ромой»?
  • «Заря» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.81
  • Экспресс дня 30 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Наполи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лацио — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Заря — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Легия — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Атлетик — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.96
  • Прогноз на матч Марсель — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры