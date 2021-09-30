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    Романцев о «Спартаке»: В такой безразличной компании и Пеле бы не заиграл

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    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев раскритиковал футболистов команды.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    По словам Романцева, в неудачах «Спартака» виноват не только главный тренер Руй Витория.

    «То, что выигрывает команда, а проигрывает только тренер, давно и хорошо известно. Но раз так, то почему бы не спросить еще и с игроков?

    Почему так наплевательски стали относиться к своему делу Понсе, Ларссон, Промес, сдали Соболев, Бакаев, Зобнин? В такой безразличной компании и Пеле бы не заиграл.

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    • Складывается впечатление, что этим молодым людям все равно, кто их тренер и чего он от них хочет. А ведь все, кого я назвал, футболисты хорошего класса, которые пока играют по настроению. Вот встрепенулись и обыграли "Уфу". Но ведь если разобраться, то обыграли-то четвертую команду от зада, у которой даже забито на мяч больше. Да еще на своем поле.

    Вот так "Спартак" постепенно превращается в безликого, рядового середняка. И переломить ситуацию можно только при одном условии: если сами футболисты без кнута и уговоров соберутся и поймут, что защищают цвета клуба с огромными победными традициями», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

    «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.

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