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    Реал Солт Лэйк — Лос-Анджелес Гэлакси: смотреть онлайн трансляцию 30.09.2021

    Реал Солт Лэйк — Лос-Анджелес Гэлакси: онлайн-трансляция матча начнется в 04:30

    Футбол MLS
    В 04:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Реал Солт Лэйк» — «Лос-Анджелес Гэлакси» в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Реал Солт Лэйк» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Солт Лэйк» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Коэффициент ставки — 3.80.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Реал Солт Лэйк»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Реал Солт Лэйк — Лос-Анджелес Гэлакси.

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