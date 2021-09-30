СМИ: Рангник может сменить Кумана в «Барселоне»

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива»является одним из кандидатов на пост главного тренера, утверждает ESPN

Вариант с приглашением Рангника в «Барсе» стали обсуждать в последние дни. Отмечается, что президент сине-гранатовых Жоан Лапорта уже рассматривал возможное приглашение немецкого специалиста, когда хотел уволить Роналда Кумана летом.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Куман может покинуть «Барселону» в связи с неудовлетворительными результатами команды.

29 сентября сине-гранатовые разгромно проиграли «Бенфике» (0:3) в матче 2-го тура Лиги чемпионов. В чемпионате Испании «Барселона» занимает 6-е место с 12 очками.

Рангник до «Локомотива» работал тренером в «Лейпциге», «Штутгарте», «Шальке» и в ряде других немецких клубов.