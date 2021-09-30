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    СМИ: Рангник может сменить Кумана в «Барселоне»

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    Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник является одним из кандидатов на пост главного тренера «Барселоны», утверждает ESPN.

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    Вариант с приглашением Рангника в «Барсе» стали обсуждать в последние дни. Отмечается, что президент сине-гранатовых Жоан Лапорта уже рассматривал возможное приглашение немецкого специалиста, когда хотел уволить Роналда Кумана летом.

    Ранее испанские СМИ сообщали, что Куман может покинуть «Барселону» в связи с неудовлетворительными результатами команды.

    29 сентября сине-гранатовые разгромно проиграли «Бенфике» (0:3) в матче 2-го тура Лиги чемпионов. В чемпионате Испании «Барселона» занимает 6-е место с 12 очками.

    Рангник до «Локомотива» работал тренером в «Лейпциге», «Штутгарте», «Шальке» и в ряде других немецких клубов.

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