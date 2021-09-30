Партизан — Флора Таллин прямая трансляция 30.09.2021, смотреть онлайн

В 19:45 начнётся прямая трансляция матчав группе B футбольной Лиги конференций.

В турнирной таблице «Партизан» занимает 1 место с 3 очками, «Флора Таллин» — 3 место с 0 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Партизан» — «Флора Таллин» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.41.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Партизан» — «Флора Таллин».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Матч между командами «Партизан» и «Флора Таллин» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.