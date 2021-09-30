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    Партизан — Флора Таллин прямая трансляция 30.09.2021, смотреть онлайн

    Партизан — Флора Таллин: онлайн-трансляция матча начнется в 19:45

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    В 19:45 начнётся прямая трансляция матча «Партизан» — «Флора Таллин» в группе B футбольной Лиги конференций.

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    В турнирной таблице «Партизан» занимает 1 место с 3 очками, «Флора Таллин» — 3 место с 0 очками.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Партизан» — «Флора Таллин» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.41.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Партизан» — «Флора Таллин».

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    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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