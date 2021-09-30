ПАОК — Слован: смотреть онлайн трансляцию 30.09.2021

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав группе F Лиги конференций.

В турнирной таблице «ПАОК» занимает 2 место с 3 очками, «Слован» — 3 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «ПАОК» — «Слован» 3:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «ПАОК»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПАОК» — «Слован» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14.

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Матч между командами «ПАОК» и «Слован» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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