Омония — Карабах прямая трансляция 30.09.2021, смотреть онлайн

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав группе H Лиги конференций УЕФА.

В турнирной таблице «Омония» занимает 4 место с 1 очком, «Карабах» — 3 место с 1 очком.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Карабах»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Омония» — «Карабах». Коэффициент ставки — 2.25.

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