«Наполи» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составына матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Эльмас, Руис, Зелиньски, Политано, Петанья, Инсинье.

Запасные: Идасяк, Оспина, Малькюи, Демме, Жуан Жезус, Осимхен, Лосано, Ррахмани, Мертенс, Унас, Дзаноли, Замбо-Ангисса.

«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Кофрие, Мозес, Умяров, Бакаев, Литвинов, Промес, Понсе.

Запасные: Ребров, Селихов, Соболев, Ломовицкий, Игнатов, Ещенко, Гапонов, Мельников.

Календарь и таблица Лиги Европы

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Наполи». Коэффициент на его победу — 1.26, на успех «Спартака» — 19.00, на ничью — 8.40. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

Следить за ходом матча можно тут.