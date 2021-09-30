«Наполи» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

Руслан Литвинов Фото: globallookpress.com
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Эльмас, Руис, Зелиньски, Политано, Петанья, Инсинье.
Запасные: Идасяк, Оспина, Малькюи, Демме, Жуан Жезус, Осимхен, Лосано, Ррахмани, Мертенс, Унас, Дзаноли, Замбо-Ангисса.
«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Кофрие, Мозес, Умяров, Бакаев, Литвинов, Промес, Понсе.
Запасные: Ребров, Селихов, Соболев, Ломовицкий, Игнатов, Ещенко, Гапонов, Мельников.
Календарь и таблица Лиги Европы
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Наполи». Коэффициент на его победу — 1.26, на успех «Спартака» — 19.00, на ничью — 8.40. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.
Следить за ходом матча можно тут.