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    Кофрие и Литвинов выйдут в старте «Спартака» на матч с «Наполи»

    «Наполи» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Спартака» на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

    Руслан Литвинов
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    Руслан Литвинов

    «Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Эльмас, Руис, Зелиньски, Политано, Петанья, Инсинье.

    Запасные: Идасяк, Оспина, Малькюи, Демме, Жуан Жезус, Осимхен, Лосано, Ррахмани, Мертенс, Унас, Дзаноли, Замбо-Ангисса.

    «Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Кофрие, Мозес, Умяров, Бакаев, Литвинов, Промес, Понсе.

    Запасные: Ребров, Селихов, Соболев, Ломовицкий, Игнатов, Ещенко, Гапонов, Мельников.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Наполи». Коэффициент на его победу — 1.26, на успех «Спартака» — 19.00, на ничью — 8.40. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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