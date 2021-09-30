Наполи — Спартак прямая трансляция 30.09.2021, смотреть онлайн

В 19:45 начнётся прямая трансляция матчав группе C Лиги Европы.

В турнирной таблице «Наполи» занимает 3 место с 1 очком, «Спартак» — 4 место с 0 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Наполи»).

Календарь и таблица Лиги Европы

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Наполи» — «Спартак». Коэффициент ставки — 2.02.

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