Марсель — Галатасарай: смотреть онлайн трансляцию 30.09.2021

В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе E Лиги Европы.

В турнирной таблице «Марсель» занимает 3 место с 1 очком, «Галатасарай» — 1 место с 3 очками.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Марсель» — «Галатасарай» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.96.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Марсель»).

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