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    Лос-Анджелес — Портленд Тимберс прямая трансляция 30.09.2021, смотреть онлайн

    Лос-Анджелес — Портленд Тимберс: онлайн-трансляция матча начнется в 05:30

    Футбол MLS
    В 05:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Лос-Анджелес» — «Портленд Тимберс» в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Портленд Тимберс» — «Лос-Анджелес» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Портленд Тимберс»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес — Портленд Тимберс.

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