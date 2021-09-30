Лион — Брондбю: смотреть онлайн трансляцию 30.09.2021

В 19:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A Лиги Европы.

В турнирной таблице «Лион» занимает 1 место с 3 очками, «Брондбю» — 2 место с 1 очком.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лион» — «Брондбю» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Лион»).

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