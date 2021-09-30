ЛАСК — Маккаби Т-А: смотреть онлайн трансляцию 30.09.2021

В 19:45 начнётся прямая трансляция матчав Лиге конференций (группа A).

В турнирной таблице «ЛАСК» занимает 2 место с 3 очками, «Маккаби Т-А» — 1 место с 3 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Маккаби Т-А»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЛАСК» — «Маккаби Т-А». Коэффициент ставки — 2.21.

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