Лацио — Локомотив прямая трансляция 30.09.2021, смотреть онлайн

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав группе E Лиги Европы.

В турнирной таблице «Лацио» занимает 4 место с 0 очками, «Локомотив» — 2 место с 1 очком.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лацио»).

Календарь и таблица Лиги Европы

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лацио» — «Локомотив» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78.

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