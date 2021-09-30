Кутепов: «Спартаку» надо использовать свои сильные качества в матче с «Наполи»

Защитник «Спартака»поделился ожиданиями от гостевой встречи сво втором туре группового этапа Лиги Европы.

«Я помню Спаллетти по "Зениту". Главная черта клубов, где он работал — это стабильность. Плюс его команды всегда показывали качественный футбол.

Знаю, что на старте сезона "Наполи" выдал крутой отрезок, победив в шести турах подряд. Думаю, нам предстоит очень интересный и непростой матч. У Спаллетти классный подбор игроков, поэтому нам нужно не искать слабые стороны соперника, а использовать свои сильные качества.

Мне очень нравится Серия А — всегда смотрю матчи, слежу за результатами. Когда был маленьким, болел за "Милан". Но смотрю не только их игры, недавно было очень классное римское дерби "Лацио" — Рома», — приводит слова Кутепова Goal.com.

Матч «Наполи» — «Спартак» пройдет 30 сентября в Неаполе, начало — в 19:45 мск.

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