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    Кутепов: «Спартаку» надо использовать свои сильные качества в матче с «Наполи»

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    Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился ожиданиями от гостевой встречи с «Наполи» во втором туре группового этапа Лиги Европы.

    Илья Кутепов
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    Илья Кутепов

    «Я помню Спаллетти по "Зениту". Главная черта клубов, где он работал — это стабильность. Плюс его команды всегда показывали качественный футбол.

    Знаю, что на старте сезона "Наполи" выдал крутой отрезок, победив в шести турах подряд. Думаю, нам предстоит очень интересный и непростой матч. У Спаллетти классный подбор игроков, поэтому нам нужно не искать слабые стороны соперника, а использовать свои сильные качества.

    Мне очень нравится Серия А — всегда смотрю матчи, слежу за результатами. Когда был маленьким, болел за "Милан". Но смотрю не только их игры, недавно было очень классное римское дерби "Лацио" — Рома», — приводит слова Кутепова Goal.com.

    Матч «Наполи» — «Спартак» пройдет 30 сентября в Неаполе, начало — в 19:45 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Наполи» — «Спартак».

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