Копенгаген — Линкольн прямая трансляция 30.09.2021, смотреть онлайн

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав группе F Лиги конференций.

В турнирной таблице «Копенгаген» занимает 1 место с 3 очками, «Линкольн» — 4 место с 0 очками.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Копенгаген» — «Линкольн». Коэффициент ставки — 2.00.

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