Ференцварош — Бетис прямая трансляция 30.09.2021, смотреть онлайн

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав группе G Лиги Европы.

В турнирной таблице «Ференцварош» занимает 4 место с 0 очками, «Бетис» — 1 место с 3 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Бетис»).

Календарь и таблица Лиги Европы

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ференцварош» — «Бетис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50.

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