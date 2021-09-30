ЦСКА София — Будё-Глимт: смотреть онлайн трансляцию 30.09.2021

В 19:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе C Лиги конференций.

В турнирной таблице «ЦСКА София» занимает 4 место с 0 очками, «Будё-Глимт» — 2 место с 3 очками.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА София» — «Будё-Глимт». Коэффициент ставки — 1.91.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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