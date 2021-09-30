АЗ Алкмар — Яблонец: смотреть онлайн трансляцию 30.09.2021

В 19:45 начнётся онлайн-трансляция матчагруппа D.

В турнирной таблице «АЗ Алкмар» занимает 2 место с 1 очком, «Яблонец» — 1 место с 3 очками.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «АЗ Алкмар» — «Яблонец». Коэффициент ставки — 2.05.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «АЗ Алкмар»).

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