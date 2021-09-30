Антверпен — Айнтрахт Ф: смотреть онлайн трансляцию 30.09.2021

В 19:45 начнётся прямая трансляция матчав группе D Лиги Европы.

В турнирной таблице «Антверпен» занимает 4 место с 0 очками, «Айнтрахт Ф» — 2 место с 1 очком.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Айнтрахт Ф»).

Календарь и таблица Лиги Европы

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Антверпен» — «Айнтрахт Ф» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98.

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