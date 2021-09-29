Вольфсбург — Севилья: смотреть онлайн трансляцию 29.09.2021

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав группе G Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Вольфсбург» занимает 1 место с 1 очком, «Севилья» — 4 место с 1 очком.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Севилья»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вольфсбург» — «Севилья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83.

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