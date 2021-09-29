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    Спаллетти об игре со «Спартаком»: Уверен, что матч получится тяжелым

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    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал матч 2 тура Лиги Европы против «Спартака».

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    «В первом матче группового этапа "Спартак" проиграл дома, но это было незаслуженное поражение. Завтрашний матч очень важен для москвичей, ведь в случае неудачи они могут выбыть из турнира. В России всегда борются до конца и хотят играть в еврокубках. Российские клубы никогда не недооценивают европейские турниры.

    "Спартак" будет биться до конца. Новый тренер может привить команде все, что ему необходимо. Но российские клубы не надо обучать агрессивной игре и самоотдаче. Они всегда максимально серьезно настраиваются на сильных соперников. Буду рад, если мы победим, но уверен, что матч получится тяжелым», — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.

    Игра состоится 30 сентября в Неаполе. Начало в 19:45 мск.

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