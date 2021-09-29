ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПСЖС почином. Первый гол Месси за ПСЖ помог парижанам одолеть «Ман Сити»
  • 23:54
    • Первый гол Месси помог ПСЖ обыграть «Ман Сити» в Лиге чемпионов
  • 23:59
    • «Ливерпуль» разгромил «Порту», «Милан» уступил «Атлетико»
  • 23:57
    • «Лейпциг» уступил «Брюгге» в матче Лиги чемпионов
  • 23:56
    • Гол Малена принес «Боруссии» победу над «Спортингом»
  • 23:52
    • «Реал» потерпел поражение от «Шерифа» в Мадриде
    Все новости спорта

    Почеттино: ПСЖ провел блестящий матч против «Ман Сити»

    Футбол Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Франции ПСЖ Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:0).

    Маурисио Почеттино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маурисио Почеттино

    «Команда сыграла хорошо. Мы пережили ряд непростых моментов и должны были защищаться близ своих ворот, поскольку "Сити" был тоже очень хорош. Но и мы показывали яркий футбол, атаковали, когда это было необходимо.

    Команды строятся со временем, шаг за шагом. Такие матчи в этом помогают. Мои игроки провели блестящий поединок, и стоит их с этим поздравить», — цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.

    В следующем матче ПСЖ 19 октября сыграет на своем поле против «Лейпцига», а «Ман Сити» на своем поле примет «Брюгге».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» обыграет «Мальме» с крупным счетом?
  • «Зенит» — «Мальме». Прогноз и ставки
  • 2.63
    •
  • Забьет ли «Ювентус» в ворота Менди?
  • «Ювентус» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Сможет ли «Динамо» избежать разгрома в Мюнхене?
  • «Бавария» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Зенит — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ювентус — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Бенфика — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лацио — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Наполи — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры