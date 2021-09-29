Почеттино: ПСЖ провел блестящий матч против «Ман Сити»

Главный тренер ПСЖподвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:0).

«Команда сыграла хорошо. Мы пережили ряд непростых моментов и должны были защищаться близ своих ворот, поскольку "Сити" был тоже очень хорош. Но и мы показывали яркий футбол, атаковали, когда это было необходимо.

Команды строятся со временем, шаг за шагом. Такие матчи в этом помогают. Мои игроки провели блестящий поединок, и стоит их с этим поздравить», — цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.

В следующем матче ПСЖ 19 октября сыграет на своем поле против «Лейпцига», а «Ман Сити» на своем поле примет «Брюгге».