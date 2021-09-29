Питерборо Юнайтед — Борнмут прямая трансляция 29.09.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Питерборо Юнайтед» занимает 22 место с 7 очками, «Борнмут» — 2 место с 21 очком.

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