Пиоли: В любом матче нужно играть до самого финального свистка

Главный тренер «Милана»оценил матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором его команда уступила «Атлетико» (1:2).

«В равных составах мы играли хорошо — действовали быстро и технично. Конечно, нужно было забивать больше, моменты ведь у нас были.

В любом матче нужно играть до самого финального свистка. Игра отняла у нас очень много сил, но мы восстановимся — и физически, и психологически», — цитирует Пиоли пресс-служба УЕФА.

В турнирной таблице группы B лидирует «Ливерпуль» с 6 баллами, у «Атлетико» 4 очка, у «Порту» — 1, а у «Милана» — 0.

В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Атлетико», а «Порту» примет «Милан».