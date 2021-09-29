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    Пиоли: В любом матче нужно играть до самого финального свистка

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором его команда уступила «Атлетико» (1:2).

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «В равных составах мы играли хорошо — действовали быстро и технично. Конечно, нужно было забивать больше, моменты ведь у нас были.

    В любом матче нужно играть до самого финального свистка. Игра отняла у нас очень много сил, но мы восстановимся — и физически, и психологически», — цитирует Пиоли пресс-служба УЕФА.

    В турнирной таблице группы B лидирует «Ливерпуль» с 6 баллами, у «Атлетико» 4 очка, у «Порту» — 1, а у «Милана» — 0.

    В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Атлетико», а «Порту» примет «Милан».

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