«Палмейрас» стал первым финалистом Кубка Либертадорес

Бразильскийна выезде сыграл вничью с соотечественниками изсо счетом 1:1 в ответном матче полуфинала Кубка Либертадорес и вышел в финал турнира.

Первая встреча, прошедшая 22 сентября в Сан-Паулу, завершилась со счетом 0:0. «Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес за счет гола, забитого в гостях.

Экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано провел весь матч в запасе «Палмейраса». Бывший форвард «Зенита» Халк вышел в стартовом составе «Атлетико Минейро» и отыграл весь матч.

В финале «Палмейрас» сыграет с победителем пары «Фламенго» (Бразилия) — «Барселона» (Гуаякиль, Эквадор). Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу бразильского клуба.