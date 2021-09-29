Олимп-Долгопрудный — Металлург Липецк прямая трансляция 29.09.2021, смотреть онлайн

В 14:00 начнётся онлайн-трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

В турнирной таблице «Олимп-Долгопрудный» занимает 16 место с 13 очками, «Металлург Липецк» — 20 место с 8 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Олимп-Долгопрудный»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Олимп-Долгопрудный — Металлург Липецк.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Чтобы следить за ходом матча было еще интереснее, букмекерская контора «Олимп» делает специально для вас супер-предложение: бесплатная ставка 500 рублей просто за регистрацию.

Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Олимп-Долгопрудный — Металлург Липецк.