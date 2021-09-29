«Ювентус» — «Челси»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составына матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро, Куадрадо, Бентанкур, Локателли, Рабьо, Кьеза, Бернардески.

Запасные: Пинсольо, Перин, Де Шильо, Кьеллини, Маккенни, Кен, Ругани, Кулушевски.

«Челси»: Менди, Рюдигер, Тьяго Силва, Кристенсен, Алонсо, Жоржиньо, Ковачич, Аспиликуэта, Зиеш, Хаверц, Лукаку.

Запасные: Кепа, Беттинелли, Вернер, Лофтус-Чик, Чалоба, Сауль, Баркли, Хадсон-Одои, Чилуэлл, Сарр.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на ее победу — 2.34, на успех «Ювентуса» — 3.76, на ничью — 3.30. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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