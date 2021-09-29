ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПСЖС почином. Первый гол Месси за ПСЖ помог парижанам одолеть «Ман Сити»
  • 23:54
    • Первый гол Месси помог ПСЖ обыграть «Ман Сити» в Лиге чемпионов
  • 09:50
    • Ларссон пропустит матч с «Наполи»
  • 23:59
    • «Ливерпуль» разгромил «Порту», «Милан» уступил «Атлетико»
  • 23:57
    • «Лейпциг» уступил «Брюгге» в матче Лиги чемпионов
  • 23:56
    • Гол Малена принес «Боруссии» победу над «Спортингом»
    Все новости спорта

    Гвардиола: «Сити» был в порядке, как и в матче с «Челси»

    Футбол Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Франции ПСЖ Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение команды во втором туре группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (0:2).

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    «Хорошее выступление. Мы сделали все, только не забили. ПСЖ глубоко оборонялся и опасно контратаковал. Огромная похвала команде. Во втором тайме Доннарумма сделал хорошие сэйвы.

    "Сити" был в порядке, как и в матче с "Челси". Жаль. Мы играли на победу. К сожалению, ПСЖ не потребовалось много, чтобы забить свое. Гол Месси был фантастическим.

    Сейчас мы хорошо поужинаем, выпьем по бокалу вина, восстановимся и подготовимся к игре с Ливерпулем», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

    ПСЖ набрал в двух матчах четыре очка и занимает первое место в группе А. «Манчестер Сити» (3) — второй.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» обыграет «Мальме» с крупным счетом?
  • «Зенит» — «Мальме». Прогноз и ставки
  • 2.63
    •
  • Забьет ли «Ювентус» в ворота Менди?
  • «Ювентус» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Сможет ли «Динамо» избежать разгрома в Мюнхене?
  • «Бавария» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Зенит — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ювентус — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Бенфика — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лацио — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Заря — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры