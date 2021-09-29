Гвардиола: «Сити» был в порядке, как и в матче с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал поражение команды во втором туре группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (0:2).

«Хорошее выступление. Мы сделали все, только не забили. ПСЖ глубоко оборонялся и опасно контратаковал. Огромная похвала команде. Во втором тайме Доннарумма сделал хорошие сэйвы.

"Сити" был в порядке, как и в матче с "Челси". Жаль. Мы играли на победу. К сожалению, ПСЖ не потребовалось много, чтобы забить свое. Гол Месси был фантастическим.

Сейчас мы хорошо поужинаем, выпьем по бокалу вина, восстановимся и подготовимся к игре с Ливерпулем», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

ПСЖ набрал в двух матчах четыре очка и занимает первое место в группе А. «Манчестер Сити» (3) — второй.