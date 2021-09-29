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    Доннарумма заявил, что он счастлив в ПСЖ

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    Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма опроверг слухи, что его не устраивает свое нынешнее положение в клубе.

    Джанлуиджи Доннарумма
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    Джанлуиджи Доннарумма

    «Просто хочется посмеяться. Я счастлив в ПСЖ и смеюсь, когда читаю всю эту чушь обо мне. Эти соцсети, они вызывают у меня смех... Играть со всеми этими чемпионами — это невероятно.

    Я мечтал о дебюте в Лиге чемпионов, и мечта сбылась, чему я очень рад. Хочу поблагодарить всех своих близких, поддерживавших меня в этот период, было нелегко. Мне удалось справиться, потому что у меня невероятная семья», — сказал Доннарумма в интервью Sky Italia.

    Ранее появилась информация, что 22-летний итальянец недоволен статусом второго номера.

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