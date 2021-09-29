Доннарумма заявил, что он счастлив в ПСЖ

Вратарьопроверг слухи, что его не устраивает свое нынешнее положение в клубе.

«Просто хочется посмеяться. Я счастлив в ПСЖ и смеюсь, когда читаю всю эту чушь обо мне. Эти соцсети, они вызывают у меня смех... Играть со всеми этими чемпионами — это невероятно.

Я мечтал о дебюте в Лиге чемпионов, и мечта сбылась, чему я очень рад. Хочу поблагодарить всех своих близких, поддерживавших меня в этот период, было нелегко. Мне удалось справиться, потому что у меня невероятная семья», — сказал Доннарумма в интервью Sky Italia.

Ранее появилась информация, что 22-летний итальянец недоволен статусом второго номера.