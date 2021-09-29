Клаудиньо: Дзюба — отличный парень, мы с ним хорошо поладили

Полузащитник «Зенита»поделился мнением о нападающем питерской команды

«Дзюба — отличный парень, постоянно шутит со всеми, в том числе и с нами, бразильцами. Мы с ним хорошо поладили. Он одним из первых подошел и заговорил со мной, было очень приятно.

Мы отлично понимаем друг друга в игровых моментах на тренировках, надеюсь, продолжим и в матчах. А такие моменты, как в игре с "Рубином", только укрепляют нашу дружбу.

Дзюба и на португальском старается общаться. Плюс я немного понимаю английский, на нем мы с ним тоже можем перекинуться парой слов. А если нам совсем друг друга не понять, на помощь всегда приходит тренер Вильям Оливейра.

Дзюба уже выучил несколько важных португальских слов — например, есть слово, когда игроки хотят получить мяч от партнера или чтобы мяч оставили им для удара. Буквально сегодня на тренировке практиковали с ним это!

В любом случае мы с ним оба говорим на языке футбола и прекрасно понимаем друг друга.

Дзюба называет меня мини-Дзюба!», — приводит слова Клаудиньо «Спорт-Экспресс».