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    Клаудиньо: Главная цель — помочь «Зениту» вновь взять золото РПЛ и отлично выступить в ЛЧ

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    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о своих целях в питерском клубе.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «Моя главная цель — помочь "Зениту" вновь взять золото РПЛ, отлично выступить в Лиге чемпионов и выиграть как можно больше трофеев.

    Я ведь знал, что еду играть за самый популярный и титулованный клуб России, так что мне хочется своими действиями на поле лишь преумножить это. И не так важно, сколько я при этом забью мячей и сделаю передач. Конечно, мне это очень нравится, но на первом месте всегда командное, а не личное.

    С самых первых матчей за "Зенит" я начал все понимать и привыкать к манере и стилю игры команды и моих одноклубников. В играх с "Челси" и "Рубином" я проделал хорошую работу, помог команде. Ну а гол, забитый в Казани, придал еще больше уверенности и снял то напряжение, которое всегда присутствует на новом для тебя месте. Он пришел в самый нужный момент — теперь все пойдет как надо!

    Во время нашего первого разговора Сергей Семак спросил, где мне комфортнее всего играть — в центре или на фланге. Я ответил, что готов закрыть любую позицию от полузащиты до линии атаки: и справа, и слева, и в центре. Однажды я отыграл матч за олимпийскую сборную Бразилии в опорной зоне, и получилось неплохо. Пожалуй, из всех ролей привычнее всего мне роль атакующего полузащитника, но в целом мне удобно играть везде от центральной линии до штрафной соперника. Я понимаю, что от меня требуется, поэтому могу проявить себя лучшим образом», — приводит слова Клаудиньо «Спорт-Экспресс».

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