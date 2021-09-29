Бавария — Динамо К: смотреть онлайн трансляцию 29.09.2021

В турнирной таблице «Бавария» занимает 1 место с 3 очками, «Динамо К» — 3 место с 1 очком.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бавария» — «Динамо К». Коэффициент ставки — 1.77.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.
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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Бавария»).
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