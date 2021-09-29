Барнсли — Ноттингем Форест: смотреть онлайн трансляцию 29.09.2021

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Барнсли» занимает 21 место с 8 очками, «Ноттингем Форест» — 24 место с 5 очками.

Последний матч между собой: «Ноттингем Форест» — «Барнсли» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Ноттингем Форест»).

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