Акрон — Енисей: смотреть онлайн трансляцию 29.09.2021

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

В турнирной таблице «Акрон» занимает 15 место с 13 очками, «Енисей» — 14 место с 14 очками.

Последний матч между собой: «Енисей» — «Акрон» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Енисей»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Акрон» — «Енисей».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Матч между командами «Акрон» и «Енисей» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.