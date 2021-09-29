— : смотреть онлайн трансляцию 29.09.2021

В 12:00 начнётся прямая трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

В турнирной таблице «» занимает 4 место с 24 очками, «» — 18 место с 9 очками.

Последний матч между собой: «» — «» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «» — «». Коэффициент ставки — 2.31.

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