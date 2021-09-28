РБ Лейпциг — Брюгге: смотреть онлайн трансляцию 28.09.2021

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав группе A Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «РБ Лейпциг» занимает 4 место с 0 очками, «Брюгге» — 3 место с 1 очком.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «РБ Лейпциг»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Брюгге» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

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