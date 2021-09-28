ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»ЛЧ. ПСЖ принимает «Ман Сити», «Ливерпуль» в гостях у «Порту»
  • 21:37
    • «Шахтер» и «Интер» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
  • 21:37
    • Гол и ассист Бергёйса помогли «Аяксу» обыграть «Бешикташ»
  • 21:57
    • «Динамо» победило «Спартак» в московском дерби
  • 21:14
    • Холланд не попал в заявку «Боруссии» на матч со «Спортингом»
  • 21:10
    • Азар выйдет в стартовом составе «Реала» на матч с «Шерифом»
    Все новости спорта

    Аллегри: На месте Рабьо я бы злился на себя. Сколько у него за 2 года голов, 10?

    Футбол Ювентус Серия A Футбол Италии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о хавбеке Адриене Рабьо.

    Адриен Рабьо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Адриен Рабьо

    «Рабьо доступен для выбора, его голеностоп в порядке. Его ситуация такая же, как у Бернардески.

    Если такой большой клуб, как "Ювентус", выбрал этих футболистов, то неспроста, но тут нужно демонстрировать правильный настрой.

    Эти игроки должны с особым рвением посещать тренировки, забивать, работать в защите — вот что важно. Сколько техничных футболистов не сумело реализовать себя?

    Будь я Рабьо, я бы злился на себя. Сколько голов он забил за два года? Десять? Это недопустимо. Будь я им, я был бы расстроен.

    Ему нужно прибавлять во всех этих аспектах, чтобы выйти на следующий уровень. И я уверен, что в этом сезоне ему это удастся», — сказал Аллегри Goal.com.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ман Сити» остановить нападение «ПСЖ»?
  • «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • «Сливочные» не пощадят команду Вернидуба!
  • «Реал» Мадрид — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Сдержит ли «Порту» «Ливерпуль»?
  • «Порту» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    10.18
  • Экспресс дня 28 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Порту — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Йокерит — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Динамо Киев
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Зенит — Мальме
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры