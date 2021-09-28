Аллегри: На месте Рабьо я бы злился на себя. Сколько у него за 2 года голов, 10?

Главный тренер «Ювентуса»высказался о хавбеке

«Рабьо доступен для выбора, его голеностоп в порядке. Его ситуация такая же, как у Бернардески.

Если такой большой клуб, как "Ювентус", выбрал этих футболистов, то неспроста, но тут нужно демонстрировать правильный настрой.

Эти игроки должны с особым рвением посещать тренировки, забивать, работать в защите — вот что важно. Сколько техничных футболистов не сумело реализовать себя?

Будь я Рабьо, я бы злился на себя. Сколько голов он забил за два года? Десять? Это недопустимо. Будь я им, я был бы расстроен.

Ему нужно прибавлять во всех этих аспектах, чтобы выйти на следующий уровень. И я уверен, что в этом сезоне ему это удастся», — сказал Аллегри Goal.com.