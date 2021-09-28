«Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Сити»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны составы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы A пройдет на «Парк де Пренс» и начнется в 22:00 мск.

«Пари Сен-Жермен»: Доннарумма, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Мендеш, Гейе, Эррера, Верратти, Мбаппе, Месси, Неймар.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу, Родри, де Брейне, Силва, Марез, Стерлинг, Грилиш.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Манчестер Сити». Коэффициент на его победу — 2.47, на успех «Пари Сен-Жермен» — 3.14, на ничью — 3.64. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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