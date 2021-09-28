Пиоли: «Милан» хочет набрать первые очки в группе

Главный тренер «Милана»поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов против «Атлетико».

«"Атлетико" — одна из лучших команд в Испании. Это солидная и сбалансированная команда, и у нее замечательный тренер. Придется показать качественную игру с технической точки зрения.

Желания и энтузиазма не будет в недостатке, потому что мы вновь будем играть в Лиге чемпионов перед нашими болельщиками. Это будет важная игра. Безусловно, мы хотим набрать первые очки в группе», — приводит слова Пиоли официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Милан — Атлетико состоится сегодня, 28 сентября, в 22:00 по московскому времени.