«Милан» — «Атлетико»: прогноз, составы, коэффициенты

Итальянскийи мадридскийназвали стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Романьоли (К), Томори, Эрнандес, Салемакерс, Беннасер, Кесси, Диас, Ребич, Леау.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Хименес, Фелипе, Эрмосо, Льоренте, Коке (К), Кондогбиа, Карраско, Корреа, Суарес.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Атлетико». Коэффициент на его победу — 2.86, на успех «Милана» — 2.92, на ничью — 3.16. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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