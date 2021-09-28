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    «Милан» и «Атлетико» огласили стартовые составы

    «Милан» — «Атлетико»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Итальянский «Милан» и мадридский «Атлетико» назвали стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Атлетико»
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    «Атлетико»

    «Милан»: Меньян, Калабрия, Романьоли (К), Томори, Эрнандес, Салемакерс, Беннасер, Кесси, Диас, Ребич, Леау.

    «Атлетико»: Облак, Триппьер, Хименес, Фелипе, Эрмосо, Льоренте, Коке (К), Кондогбиа, Карраско, Корреа, Суарес.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Атлетико». Коэффициент на его победу — 2.86, на успех «Милана» — 2.92, на ничью — 3.16. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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