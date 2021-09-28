Компания из Дубая готова выкупить долг «Барселоны»

Футболисты «Барселоны» Фото: globallookpress.com
По информации источника, неназванная компания готова уже сейчас полностью погасить задолженность «сине-гранатовых».
Компания согласна дать каталонцам отсрочку платежей минимум на два года с перспективой продления этого срока до 12 лет.
Если сделка состоится, «Барселона» заметно поправит свое финансовое состояние и сможет сразу осуществлять новые трансферы.
Ранее «Барселона» раскритиковала сделку Ла Лиги с фондом CVC. Каталонцы считают неуместным подписывать полувековое соглашение, учитывая неопределенность, которая всегда окружает футбольный мир.