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    Компания из Дубая готова выкупить долг «Барселоны»

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    Компания из Дубая готова выкупить долг «Барселоны» в размере 1,5 миллиарда евро, сообщает Sport.es со ссылкой на программу El Curubito.

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    По информации источника, неназванная компания готова уже сейчас полностью погасить задолженность «сине-гранатовых».

    Компания согласна дать каталонцам отсрочку платежей минимум на два года с перспективой продления этого срока до 12 лет.

    Если сделка состоится, «Барселона» заметно поправит свое финансовое состояние и сможет сразу осуществлять новые трансферы.

    Ранее «Барселона» раскритиковала сделку Ла Лиги с фондом CVC. Каталонцы считают неуместным подписывать полувековое соглашение, учитывая неопределенность, которая всегда окружает футбольный мир.

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