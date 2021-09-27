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    Почеттино считает, что даже Месси нужно время на адаптацию в новом клубе

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    Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением о Лионеле Месси и его адаптации в новом коллективе в преддверии матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Мы говорим о лучшем игроке в мире. Но в то же время нужно понимать, что он такой же человек, как и мы, и ему нужно адаптироваться в новом клубе, а его семье нужно адаптироваться к новому обществу и новой культуре. Давайте дадим игроку приспособиться, чтобы он чувствовал себя как дома. Сейчас для него все в новинку.

    Он не так давно приехал. Месси постепенно узнает своих партнеров по команде. Он намерен добиться успеха и выиграть большие трофеи для клуба.

    Сыграет ли Месси во вторник? Вы узнаете об этом при объявлении состава», — приводит слова Почеттино BBC Sport.

    Месси принял участие в трех поединках «парижан» и не отметился результативными действиями.

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