Почеттино считает, что даже Месси нужно время на адаптацию в новом клубе

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
«Мы говорим о лучшем игроке в мире. Но в то же время нужно понимать, что он такой же человек, как и мы, и ему нужно адаптироваться в новом клубе, а его семье нужно адаптироваться к новому обществу и новой культуре. Давайте дадим игроку приспособиться, чтобы он чувствовал себя как дома. Сейчас для него все в новинку.
Он не так давно приехал. Месси постепенно узнает своих партнеров по команде. Он намерен добиться успеха и выиграть большие трофеи для клуба.
Сыграет ли Месси во вторник? Вы узнаете об этом при объявлении состава», — приводит слова Почеттино BBC Sport.
Месси принял участие в трех поединках «парижан» и не отметился результативными действиями.