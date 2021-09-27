ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антонио РюдигерТрансферный дайджест. 21-27 сентября
  • 18:26
    • «Нижний Новгород» — ЦСКА: составы команд на матч 9 тура РПЛ
  • 18:55
    • «Урал» всухую обыграл «Арсенал»
  • 13:51
    • Месси провел тренировку в общей группе «Пари Сен-Жермен»
  • 13:18
    • «Амур» отправил в отставку главного тренера
  • 12:37
    • Билялов, Пашнин и Бурдасов — лучшие игроки недели в КХЛ
    Все новости спорта

    «Нижний Новгород» — ЦСКА: составы команд на матч 9 тура РПЛ

    «Нижний Новгород» — ЦСКА: прогноз, составы, коэффициенты

    Футбол РПЛ Футбол России Нижний Новгород ЦСКА Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и ЦСКА на поединок 9 тура РПЛ.

    Чидера Эджуке
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Чидера Эджуке

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Калинский, Горбунов, Бумаль, Ткачук, Балай, Эннин.

    Запасные: Синицын, Анисимов, Пенчиков, Миладинович, Юлдошев, Сапета, Могилевец, Шарипов, Берковский, Галаджан, Сулейманов, Косырев.

    ЦСКА: Акинфеев, Марио, Дивеев, Ахметов, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Чалов, Яковлев, Эджуке.

    Запасные: Тороп, Боков, Набабкин, Каптилович, Дзагоев, Кучаев, Бистрович, Бохинен, Бахринцев.

    Прогноз на этот поединок можно прочитать на сайте LiveSport.Ru по ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли ЦСКА с нижегородцами без Заболотного?
  • «Нижний Новгород» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Выиграет ли «Сельта» у «Гранады»?
  • «Сельта» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Сможет ли «Ман Сити» остановить нападение «ПСЖ»?
  • «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.21
  • Экспресс дня 27 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сельта — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Порту — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры