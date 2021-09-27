«Нижний Новгород» — ЦСКА: прогноз, составы, коэффициенты

Чидера Эджуке Фото: ЦСКА
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Калинский, Горбунов, Бумаль, Ткачук, Балай, Эннин.
Запасные: Синицын, Анисимов, Пенчиков, Миладинович, Юлдошев, Сапета, Могилевец, Шарипов, Берковский, Галаджан, Сулейманов, Косырев.
ЦСКА: Акинфеев, Марио, Дивеев, Ахметов, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Чалов, Яковлев, Эджуке.
Запасные: Тороп, Боков, Набабкин, Каптилович, Дзагоев, Кучаев, Бистрович, Бохинен, Бахринцев.
Прогноз на этот поединок можно прочитать на сайте LiveSport.Ru по ссылке.