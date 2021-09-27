Карпин прокомментировал состав на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022

Наставник сборной Россиипрокомментировал свой выбор итогового состава на октябрьские матчи отборочного цикла ЧМ-2022.

«Как мы уже говорили неделю назад, в расширенном списке будут изменения. После матчей 9-го тура в РПЛ и игр европейских чемпионатов тренерский штаб остановился на 22 полевых игроках. С точки зрения тренировочного процесса это оптимальное количество полевых игроков.

Также мы учитывали и регламент УЕФА, который позволяет вносить в заявку на матчи квалификации ЧМ-2022 23 футболиста.

Нужно также учесть, что до начала сбора пройдут ещё матчи национальных чемпионатов и еврокубковые игры, и поэтому в списке возможны изменения», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.