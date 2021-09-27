Гвардиола: Надеюсь, что завтра Месси сможет сыграть

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал предстоящее противостояние с ПСЖ в Лиге чемпионов, а также поделился мыслями о Лионеле Месси.

«Уход Месси из "Барселоны" был сюрпризом для всех. Но именно это и произошло, и все уже принимают это как данность. Раньше такое невозможно было представить, но это случилось. Я почти уверен в том, что ему будет хорошо в Париже.

Он провел исключительную карьеру. Надеюсь, что завтра Месси сможет сыграть. Это будет на благо футбола.

Учитывая такой уровень качества в "ПСЖ", я не знаю, как их остановить. Они очень хороши. С таким подбором талантливых футболистов в их команде нам будет очень непросто. Уже в прошлом сезоне у них была фантастическая команда. А теперь у них есть еще и Месси», — цитирует Гвардиолу Sky Sport.

Поединок между ПСЖ и «Манчестер Сити» состоится 28 сентября в Париже. Начало в 22:00 мск. Прочитать прогноз на игру можно здесь.