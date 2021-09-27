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    Гвардиола: Надеюсь, что завтра Месси сможет сыграть

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящее противостояние с ПСЖ в Лиге чемпионов, а также поделился мыслями о Лионеле Месси.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Уход Месси из "Барселоны" был сюрпризом для всех. Но именно это и произошло, и все уже принимают это как данность. Раньше такое невозможно было представить, но это случилось. Я почти уверен в том, что ему будет хорошо в Париже.

    Он провел исключительную карьеру. Надеюсь, что завтра Месси сможет сыграть. Это будет на благо футбола.

    Учитывая такой уровень качества в "ПСЖ", я не знаю, как их остановить. Они очень хороши. С таким подбором талантливых футболистов в их команде нам будет очень непросто. Уже в прошлом сезоне у них была фантастическая команда. А теперь у них есть еще и Месси», — цитирует Гвардиолу Sky Sport.

    Поединок между ПСЖ и «Манчестер Сити» состоится 28 сентября в Париже. Начало в 22:00 мск. Прочитать прогноз на игру можно здесь.

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