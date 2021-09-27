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    Арбитр Федотов: Сложно понять претензии «Краснодара» к Безбородову

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    Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эмоциональное выступление генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига после победы над «Сочи» (3:0).

    Игорь Федотов
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    Игорь Федотов

    По ходу матча арбитр Игорь Панин удалил двух игроков «Краснодара». На 40-й минуте красную карточку получил Урош Спаич, а на 75-й — Александр Черников.

    «Претензии "Краснодара" к Безбородову мне понять сложно. Давайте по порядку: момент с первой красной карточкой Спаичу сложный. Да, Безбородов позвал Панина посмотреть повтор: не было ли там лишения нападающего явной возможности забить гол. Панин момент увидел и вынес свое решение: показал красную карточку. Это очень сложный эпизод.

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    • Возможно, Хашиг недоволен тем, что в ворота "Сочи" не назначили 11-метровый на 50-й минуте. Там была тихая проверка, но вопросов к VAR нет: на повторе видно, что Кордоба сам цеплялся за ногу Юрганова.

    Вторая желтая Черникову показана по делу: зачем он бил соперника в живот? Ну и к Безбородову и VAR в целом это решение не относится: речь ведь идёт о второй жёлтой.

    Так что слов Хашига я не понимаю. Можно докопаться до первой красной карточки конечно, но решение принимал Панин. Что касается слов Хашига про авторитет, то Панин немолодой судья, авторитет Безбородова на него не может влиять, он же не первый год работает», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

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