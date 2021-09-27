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    Атлетико Гойаньенсе — Куяба: смотреть онлайн трансляцию 27.09.2021

    Атлетико Гойаньенсе — Куяба: онлайн-трансляция матча начнется в 02:30

    Футбол Латинская Америка
    В 02:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Атлетико Гойаньенсе» — «Куяба» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Куяба» — «Атлетико Гойаньенсе» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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