Веретенников : Хвича мотивирован, но не набрал кондиции. Похожий период с Деспотовичем

Тренер, руководившийво время матча 9-го тура РПЛ против(0:2), высказался об отдельных игроках.

«Деспотович продолжает набирать оптимальные кондиции после травмы. Сейчас ему сложновато.

Вопрос об отсутствии мотивации у Хвичи не стоит. Кварацхелия мотивирован, но, наверное, у него похожий период с Деспотовичем: была травма, долгое восстановление, а сейчас снова набор формы.

Хвича не набрал стопроцентные кондиции — это и не дает показать ту яркую игру, которую он способен показывать.

Отдельной задачи по Денису Макарову не было. Готовились к тому, что у них верхняя тройка-четверка активно играет.

Примерно представляли, как они играют. Отдельного задания по Денису никто не давал», — заявил Веретенников «Чемпионату».