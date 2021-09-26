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    Веретенников : Хвича мотивирован, но не набрал кондиции. Похожий период с Деспотовичем

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    Тренер Олег Веретенников, руководивший «Рубином» во время матча 9-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2), высказался об отдельных игроках.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Деспотович продолжает набирать оптимальные кондиции после травмы. Сейчас ему сложновато.

    Вопрос об отсутствии мотивации у Хвичи не стоит. Кварацхелия мотивирован, но, наверное, у него похожий период с Деспотовичем: была травма, долгое восстановление, а сейчас снова набор формы.

    Хвича не набрал стопроцентные кондиции — это и не дает показать ту яркую игру, которую он способен показывать.

    Отдельной задачи по Денису Макарову не было. Готовились к тому, что у них верхняя тройка-четверка активно играет.

    Примерно представляли, как они играют. Отдельного задания по Денису никто не давал», — заявил Веретенников «Чемпионату».

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